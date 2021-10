Liga : Valence renoue avec la victoire contre Villarreal

Valence (11e) recevait Villarreal (13e) ce samedi, pour le compte de la douzième journée de Liga. Deux équipes irrégulières depuis le début de la saison, puisque les Ches restaient sur sept matches sans victoires, dont une large défaite mercredi dernier face au Betis Séville (4-1), tandis que le Sous-marin jaune était sur une série de trois rencontres sans succès et avait arraché le point du match nul mardi lors de la réception de Cadix (3-3).

Il fallait attendre la fin de la première période pour voir le premier but de la partie puisque Guillamon débloquait la situation juste avant le retour aux vestiaires pour les Chés (43e, 1-0). Dans le second acte, les visiteurs n'arrivaient pas à égaliser et encaissaient même un second but sur un penalty de Soler (77e, 2-0). Valence tenait et s'imposait 2-0 pour passer neuvième. Lors de la prochaine journée, Valence accueillera l'Atlético de Madrid, Villarreal recevra Getafe.

