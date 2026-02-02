Menu Rechercher
Commenter 1

L’Union Berlin recale Raheem Sterling

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Sterling @Maxppp

Depuis plusieurs mois, la carrière de Raheem Sterling a pris une tournure dramatique. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers du monde il y a encore quelques années, l’ancien de Manchester City a été mis à l’écart du groupe professionnel depuis le début de la saison à Chelsea. Face à cette nouvelle réalité, l’attaquant de 31 ans a officiellement été libéré la semaine dernière par le club anglais.

La suite après cette publicité

Dès lors, plusieurs clubs ont été intéressés à l’idée de relancer Raheem Sterling. Pourtant, l’Union Berlin a renoncé à cette utopie. Proposé à la formation allemande, Sterling a été recalé par le club de la capitale. Interrogé par Sky Germany, Horst Heldt, directeur sportif de l’Union, a confirmé cette piste non-aboutie : «parfois, il faut se frotter les yeux (…) Dans ce cas précis, cela ne semblait pas vraiment grave. Nous n’avons pas donné suite.» Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Union Berlin
Raheem Sterling

En savoir plus sur

Union Berlin Logo Union Berlin
Raheem Sterling Raheem Sterling
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier