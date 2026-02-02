L’Union Berlin recale Raheem Sterling

Depuis plusieurs mois, la carrière de Raheem Sterling a pris une tournure dramatique. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers du monde il y a encore quelques années, l’ancien de Manchester City a été mis à l’écart du groupe professionnel depuis le début de la saison à Chelsea. Face à cette nouvelle réalité, l’attaquant de 31 ans a officiellement été libéré la semaine dernière par le club anglais.

La suite après cette publicité

Dès lors, plusieurs clubs ont été intéressés à l’idée de relancer Raheem Sterling. Pourtant, l’Union Berlin a renoncé à cette utopie. Proposé à la formation allemande, Sterling a été recalé par le club de la capitale. Interrogé par Sky Germany, Horst Heldt, directeur sportif de l’Union, a confirmé cette piste non-aboutie : «parfois, il faut se frotter les yeux (…) Dans ce cas précis, cela ne semblait pas vraiment grave. Nous n’avons pas donné suite.» Voilà qui est dit.