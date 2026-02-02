L’Union Berlin recale Raheem Sterling
Depuis plusieurs mois, la carrière de Raheem Sterling a pris une tournure dramatique. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers du monde il y a encore quelques années, l’ancien de Manchester City a été mis à l’écart du groupe professionnel depuis le début de la saison à Chelsea. Face à cette nouvelle réalité, l’attaquant de 31 ans a officiellement été libéré la semaine dernière par le club anglais.
Dès lors, plusieurs clubs ont été intéressés à l’idée de relancer Raheem Sterling. Pourtant, l’Union Berlin a renoncé à cette utopie. Proposé à la formation allemande, Sterling a été recalé par le club de la capitale. Interrogé par Sky Germany, Horst Heldt, directeur sportif de l’Union, a confirmé cette piste non-aboutie : «parfois, il faut se frotter les yeux (…) Dans ce cas précis, cela ne semblait pas vraiment grave. Nous n’avons pas donné suite.» Voilà qui est dit.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer