Coupe de France : beIN Sports double sa mise auprès de la FFF

En l’espace de quelques jours, beIN Sports a adopté deux stratégies diamétralement opposées vis-à-vis des instances du football français. Avec la LFP, le ton est clairement à la fermeté : le diffuseur a décidé de se retirer de l’affiche du samedi après-midi de Ligue 1 pour la saison prochaine et de ne pas honorer la dernière année financière de son engagement. Une décision lourde de conséquences pour LFP Media, contrainte de récupérer ce match sur sa propre chaîne, Ligue 1+, en puisant dans ses réserves à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros afin de limiter l’impact économique.

Avec la FFF, en revanche, la stratégie est radicalement opposée. beIN Sports s’est montré très conciliant lors de l’appel d’offres pour les droits de la Coupe de France, en proposant initialement 8 millions d’euros par an pour prolonger jusqu’en 2030, soit le double de son contrat actuel fixé à 4 millions d’euros annuels, rapporte L’Équipe. Après l’échec de la procédure, notamment lié aux difficultés de France Télévisions, des négociations ont été engagées et ont abouti à un nouvel effort financier du diffuseur : un contrat à 9 millions d’euros par saison. Cette offre permettrait à la Fédération de sécuriser, voire d’augmenter légèrement, les droits de sa compétition dans un marché pourtant en forte baisse. Satisfait des audiences réalisées, beIN Sports entend aussi soigner sa relation avec une FFF appelée à peser davantage dans la future gouvernance du football français. Dans un communiqué, Youssef Al-Obaidly a d’ailleurs assuré vouloir « offrir une production, une narration et une analyse de classe mondiale autour de l’une des compétitions les plus emblématiques de France ».