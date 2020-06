Ligue des Champions : on en sait plus sur le final 8

Le mercredi 17 juin, l'UEFA va se réunir et va faire de grandes annonces en vue de la fin de saison avec en ligne de mire la fin de l'édition 2019/2020 de la Ligue des Champions. Une compétition qui devrait s'achever dans un format particulier un final 8. Celui-ci se tiendra sous cette forme selon Sky Italia : des quarts de finale sur match unique, entre le 12 et le 15 août sur un rythme d'un match par jour, les demi-finales le 18 et le 19 août et enfin la finale le 23 août. Des rencontres disséminées à Lisbonne à l'Estadio da Luz et à l'Estadio José Alvalade.

Les huitièmes auront lieu plus tôt, le 8 (pour Lyon face à la Juventus) et le 9 août. À noter que la Supercoupe d'Europe aura lieu à Budapest le 24 septembre. Autre information, Istanbul qui devait organiser la finale pourra le faire en 2021 tandis que la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg qui devait être le théâtre de la finale de 2021, le sera en 2022.