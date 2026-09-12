Waldemar Kita confirme trois offres pour la vente du FC Nantes

La vente du FC Nantes est bel et bien une possibilité. Dans un entretien accordé à Presse Océan, Waldemar Kita a confirmé avoir reçu trois propositions pour racheter le club qu’il préside depuis 2007. « Trois propositions, oui. Il y a trois propositions, il faut dire les choses comme elles sont », reconnaît le dirigeant de 73 ans. Pour autant, aucun dossier ne semble suffisamment avancé pour annoncer son départ. « J’ai toujours dit que s’il y a des propositions, on se mettra autour d’une table, on discutera. Si ça doit avoir lieu, j’essaierai de tout faire pour que ça se passe bien. Mais rien n’est fait, rien n’est sérieux. »

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Waldemar Kita assure néanmoins que certaines approches existent réellement, tout en réclamant davantage de garanties avant d’envisager une vente. « Il y en a mais il faut que les choses soient beaucoup plus sérieuses. Il faut tout analyser. Ce n’est pas que le seul fait d’acheter le club. C’est comment tu peux le faire fonctionner. » Souvent contesté par une partie des supporters nantais, le président sait également que son éventuel départ serait accueilli favorablement par certains : « Je pense que beaucoup de gens vont être contents », glisse-t-il. Pour l’heure, Kita reste donc aux commandes, mais confirme pour la première fois aussi clairement l’existence de trois propositions pour reprendre le FC Nantes.