Ballon d’Or : Raphinha vote Lamine Yamal

Encore un mois à attendre avant de découvrir le grand gagnant du Ballon d’Or 2026. Si les votes des journalistes doivent être finalisés le 28 septembre, ce n’est que le 26 octobre que le vainqueur sera désigné, au cours d’une cérémonie organisée à Londres. Alors, la campagne médiatique bat son plein et les partisans de chaque candidat ne cessent de louer leur préféré. Pour Raphinha, c’est évidemment son coéquipier du FC Barcelone, Lamine Yamal. Et ses paroles sont très élogieuses.

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« Pour moi, Lamine Yamal est le grand favori pour le Ballon d’Or. Lamine crée la magie sur le terrain, il a du charisme et une personnalité hors du commun. Sans parler de ses buts, de ses passes décisives et de ses titres, bien sûr. C’est un joueur spectaculaire, et il l’a prouvé au Barça et en sélection, deux équipes où il est l’un des joueurs les plus importants. Pour moi, il n’y a aucun doute sur qui mérite le Ballon d’Or cette année. Lamine a les titres – la Liga avec le Barça, la Coupe du Monde avec l’Espagne – et il possède un talent extraordinaire », a déclaré l’international brésilien à La Gazzetta dello Sport.