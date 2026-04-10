FC Metz : le cri du coeur de Benoît Tavenot

Arrivé en janvier dernier pour sauver le FC Metz en Ligue 1, Benoît Tavenot se bat sûrement contre plus fort que lui. Avec une équipe limitée, le coach enchaîne les déconvenues et ne parvient pas à faire mieux que son prédécesseur Stéphane Le Mignan. Ce vendredi, les Messins ont réalisé un match intéressant à Marseille mais leurs erreurs leur ont coûté la défaite face à un OM prenable (3-1). Après la rencontre, Tavenot a fait part de son amertume et s’est livré à un discours poignant sur cette course au maintien trop difficile pour les Grenats :

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«C’est très dur. Je souffre, comme beaucoup de gens au club. On se fait punir sur des choses sur lesquelles on doit mieux faire. C’est à l’image de la saison. Ce sont des beaux buts mais on les donne, par notre positionnement. C’est dommageable parce qu’il y avait moyen de faire douter cette équipe ce soir. Quand on fait des erreurs comme ça en Ligue 1, au Vélodrome, c’est compliqué. (…) On est sur un fil, on a tout simplement nos limites. C’est un groupe qui entend, depuis la reprise, qu’il va descendre. La situation fait que mentalement, c’est difficile. Rien que pour maintenir les joueurs à flot, je bataille toute la semaine. Depuis juillet, on dit que le FC Metz va descendre. On vit une saison vraiment vraiment vraiment compliquée, et moi deux mois compliqués.»