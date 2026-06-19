Le Real Madrid a activé le plan Mbappé pour s’offrir Michael Olise !

Le Real Madrid continue de s’activer sur le marché des transferts. Après avoir officialisé les arrivées de José Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté ou encore Bernardo Silva, les Merengues ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Bien décidé à revenir sur le devant de la scène - qui plus est après une saison blanche - le président de la Casa Blanca, Florentino Perez, voit grand. Dans cette optique, un nom revient avec insistance, celui de Michael Olise.

La suite après cette publicité

Brillant sous les couleurs du Bayern Munich et ardemment convoité, l’international français (18 sélections, 7 buts) est plus que jamais dans le viseur des pensionnaires du Santiago Bernabeu. Problème ? Les Bavarois n’ont aucune envie de s’en séparer et les montants évoqués pour possiblement convaincre l’écurie munichoise donnent le vertige. De quoi calmer les ardeurs madrilènes ? Loin s’en faut si l’on se réfère aux dernières informations publiées par Sport ce vendredi.

La suite après cette publicité

Mbappé, facteur X du dossier Olise ?

En effet, le quotidien espagnol précise que le Real Madrid a un plan parfaitement huilé pour parvenir à ses fins. Alors que son attaquant star Kylian Mbappé se trouve actuellement sur le continent américain pour disputer la Coupe du Monde avec les Bleus, le club compte bien sur le pouvoir d’influence de l’ex-Parisien. : «c’est Mbappé lui-même qui mène les clins d’œil subtils en équipe nationale pour convaincre Olise que sa place est dans le nouveau Bernabéu», peut-on même lire.

Des mots forts qui illustrent parfaitement la stratégie mise en place par les Merengues : utiliser Mbappé pour convaincre Olise de mettre les voiles. D’ores et déjà validé par le vestiaire madrilène, l’ailier de 24 ans pourrait alors rejoindre un groupe comprenant déjà de nombreux internationaux (Camavinga, Konaté, Tchouaméni…). Une chose est sûre, si la valeur du natif de Londres ne va cesser de grimper au fil de ses performances toutes plus rayonnantes les unes que les autres, Mbappé va lui profiter de l’été pour servir les intérêts de son club de coeur. Reste à savoir si le plan fonctionnera.