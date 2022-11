Argentine - Arabie Saoudite : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le grand début de cette Coupe du monde 2022 au Qatar pour l’Argentine de Léo Messi. Grande favorite du groupe C, l’Albiceleste affronte sur le papier l’équipe la plus faible du groupe, l’Arabie Saoudite (rencontre à suivre en direct commenté dès 11h00 sur FM). Malgré une phase de préparation raccourcie et des conditions relativement particulières, les Sud-américains comptent bien aller le plus loin possible pour soulever pour la 3ème fois le Graal du football mondial. Pour cela, la Pulga et ses coéquipiers doivent marquer le coup d’entrée et s’imposer face à une équipe d’Arabie Saoudite qui n’a rien à perdre.

Côté compositions, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni fait confiance à ses cadres et opte pour son schéma préférentiel, le 4-3-3. Lionel Messi est évidemment titulaire et capitaine. Il sera accompagné par Lautaro Martinez et notamment Angel Di Maria. En défense, Romero et Otamendi sont alignés. Dans les rangs de l’Arabie Saoudite d'Hervé Renard, Salem Aldawsari est bien titulaire.

Les compositions d’équipe :

Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Papu Gomez - Messi (cap), Lautaro Martinez, Di Maria

Arabie Saoudite : Alowais - Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani - Kanno, Almalki, Aldawsari, Al-Shehri - Alfaraj (cap), Albrikan

