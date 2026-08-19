L’Espagne s’enflamme sur Rodri, l’Allemagne inquiète pour Jamal Musiala

Rodri au Barça, la presse catalane jubile

C’est officiel, Rodri est enfin un joueur du Barça. Alors que le feuilleton durait depuis plusieurs semaines, il a pris fin hier soir et le nouveau numéro 16 Blaugrana a paraphé pour 4 saisons contre 60 millions d’euros, assortis de plusieurs bonus estimés à 16,5 millions d’euros. "Le transfert de l’été" s’exclame Sport, alors que le récent champion du monde et meilleur joueur de la compétition arrive pour apporter son expérience et son leadership à une équipe qui rêve de soulever la Ligue des Champions. Des qualités déjà retrouvées depuis son arrivée hier et lors de sa présentation pour Mundo Deportivo. À peine arrivé, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas hésité à clamer son amour pour le Barça. "Le Barça était ma première option", alors que le Real Madrid a également tenté de l’attirer, mais avec une offre de 40 millions d’euros, bien loin du compte. « Le Barça est un très grand club, une référence au niveau mondial, pour sa façon de voir le football et pour les valeurs qu’il représente. J’avais d’autres options, mais le Barça était la première, et je l’ai fait savoir à Laporta. Avec ma famille et mes proches, on a pris celle qu’on pense être la meilleure décision. Mes décisions sont toujours liées à un enjeu sportif », a-t-il ajouté, sans pour autant nommer directement le Real Madrid.

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Jamal Musiala, l’inquiétude

Jamal Musiala s’est effondré pour la deuxième fois en match de préparation en trois jours. Ce sont des images que l’on n’aime pas voir. Le jeune Allemand, qui s’était déjà effondré sur la pelouse face à Leipzig, a subi le même sort, cette fois-ci face à Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu avant d’être rapidement pris en charge. Une répétition forcément préoccupante, mais l’Allemand a tenu à rassurer tout le monde dans un long message publié sur Instagram et a donné plus de détails sur ces absences soudaines. « Je comprends que beaucoup d’entre vous soient inquiets. J’aimerais vous expliquer un peu. J’ai temporairement et brièvement identifié les absences qui se sont produites en moi, mais qui sont bien traitables, qui sont attribuées à un dysfonctionnement neurologique. Je sais que cela peut sembler effrayant à première vue, mais pour moi, ils font actuellement partie de ma vie quotidienne. Je suis dans les meilleurs soins médicaux et très optimiste à ce sujet. Le FC Bayern et mon cercle privé sont toujours à mes côtés et me soutiennent sur cette voie. L’important, c’est qu’il n’y a pas de risque supplémentaire. »

La presse turque mitigée après le nul de Fenerbahçe contre Lyon

La presse turque se montre moins élogieuse et enthousiaste que la Française après ce nul à domicile de Fenerbahçe. "Risque maximum" s’exclame le Milliyet avant un match retour lors duquel le Fener sera sous pression et devra se montrer plus inspiré offensivement pour reprendre les propos du quotidien. Et si toute l’équipe n’est pas visée par la presse turque, c’est un ancien pensionnaire de Ligue 1, Marco Asensio, décrit comme "une énigme", qui interroge. Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, l’Espagnol n’a pas vraiment convaincu à l’image de ce qu’il montre depuis son arrivée en Turquie. Sa situation et son positionnement interrogent notamment la presse locale qui a du mal à le comprendre.