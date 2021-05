Mediapro demande 3,6 M€ à Orange

Après son retrait du paysage audiovisuel français, Mediapro agit désormais en coulisse pour tenter d’amortir sa dette. Après avoir attaqué en justice Canal+ en nombre dernier pour « abus de position dominante », l’ancien diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s’attaque désormais à Orange.

L’opérateur est, contrairement à Canal+, un ancien diffuseur de la chaîne Téléfoot et c’est le seul fournisseur d’accès à internet qui n’a pas encore trouvé d’accord avec Mediapro, comme le rappelle L’Équipe. C’est pourquoi ce dernier réclame 3,6 millions d’euros au tribunal de commerce de Paris, qui tiendra une audience en référé ce matin. Évidemment, Orange refuse de payer cette somme et estime qu'il est lui aussi victime d'un préjudice à hauteur de 6 millions d'euros, à cause de l'arrêt prématuré de la chaîne Téléfoot.