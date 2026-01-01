Nice rapatrie Elye Wahi en Ligue 1 !

L’aventure d’Elye Wahi en Allemagne n’aura pas duré bien longtemps. Vendu 26 M€ par l’Olympique de Marseille à l’Eintracht Francfort en janvier 2025, six mois seulement après son arrivée sur la Canebière, l’attaquant de 22 ans n’a pas connu la même réussite que ses compatriotes Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Son passage en Bundesliga a très rapidement tourné au vinaigre. Après 11 matches disputés en six mois (0 but, 0 passe décisive), Wahi n’a pas vraiment redressé la barre durant la première moitié de l’exercice 2025/2026.

En 14 matches disputés, toutes compétitions confondues, Wahi n’a inscrit que 1 but et délivré 3 offrandes. À cela s’est ajoutée une relation peu évidente avec son entraîneur, Dino Toppmöller. Très vite, le divorce entre les deux hommes a été annoncé comme inévitable par la presse allemande. Et alors qu’une réunion entre les parties concernées était annoncée durant la trêve hivernale, tout s’est accéléré pour l’attaquant. Courtisé par le Séville FC et l’OGC Nice, Elye Wahi fait son grand retour en ligue 1 chez les Aiglons.

Wahi retrouve Haise

«L’OGC Nice enregistre l’arrivée d’Elye Wahi, prêté au Gym jusqu’à la fin de la saison par l’Eintracht Francfort. L’attaquant international Espoirs français vient renforcer le secteur offensif des Aiglons. Rapide, puissant et doté d’un sens aigu du but, Elye Wahi s’est déjà imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération sur les pelouses de Ligue 1.», peut-on lire sur le communiqué publié par le club azuréen.

Après ses passages à Montpellier, Lens et Marseille, Elye Wahi va donc retrouver le championnat de France. Sur la Côte d’Azur, il pensait retrouver Franck Haise, qu’il a côtoyé chez les Sang et Or durant la saison 2023/2024, mais Wahi évoluera finalement sous les ordres de Claude Puel. Il convient tout de même de signaler que cette opération en a surpris plus d’un. En difficulté à Francfort, Wahi va tenter de se relancer dans un club en crise qui vient de changer d’entraîneur, où le collectif n’est pas franchement une valeur mise en avant par les Aiglons. Le natif de Courcouronnes nous fera-t-il mentir ?