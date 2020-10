Bayern Munich : Jérôme Boateng fait le point sur son avenir

Arrivé au Bayern Munich en provenance de Manchester City au cours de l’été 2011, Jérôme Boateng vit depuis ce jour une véritable histoire d’amour avec le club bavarois. Une très grande carrière pour le défenseur de la Mannschaft, marquée par des hauts mais également des bas. De nombreuses blessures et un niveau de jeu par moments très fébrile sont venus perturber le cours de la carrière du natif de Berlin. Malgré cela, le colosse munichois n’a jamais baissé les bras et tente tant bien que mal de conserver une place de titulaire au sein de l’effectif de Hansi Flick. S’il a failli rejoindre le Paris Saint-Germain au cours de l’été 2018, et la Juventus en 2019, le joueur formé au Herta s’est dit très heureux de disputer sa dixième saison sous le maillot du Bayern lors d'un entretien accordé à Kicker.

«En fin de compte, je suis heureux d'être toujours avec le FC Bayern. Je profite à nouveau du football.» Mais alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison, il ne se voit pas pour autant quitter le navire. «Je peux imaginer. Mes enfants se sentent chez eux ici. Avec Hansi Flick comme entraîneur et cette équipe, c'est très amusant.» En cas de non prolongation, Boateng a tout de même une petite idée de ce qui pourrait l’attirer. «Une autre culture. J'aime apprendre de nouvelles choses et je n'ai pas besoin d'être toujours au même endroit. Les États-Unis, l'Asie ou même un autre pays européen, vous verrez. Mais ce n'est pas nécessaire.»