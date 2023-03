PSG : le message d’amour de Presnel Kimpembe aux Ultras

Il y a un vrai lien ardent qui unit Presnel Kimpembe et les supporters du PSG. Sorti sur blessure lors de la victoire des Parisiens face à l’OM dimanche dernier (3-0), l’international français a vu sa saison se conclure brusquement. Alors qu’il revenait tout juste de blessure, le défenseur de 27 ans ne devrait plus fouler les pelouses avant l’automne prochain. Ce samedi, les supporters du club ont tenu à lui adresser leur soutien lors de la victoire du PSG face à Nantes (4-2). Un message expédié droit au cœur de l’intéressé.

«Merci pour votre soutien, ça me va droit au coeur. Encore une preuve que les supporters parisiens sont les meilleurs. Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour. Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible», a promis l’international français sur ses réseaux sociaux, en mentionnant le Collectif Ulras Paris.

