Argentine : Lionel Messi répond aux théories du complot sur la Coupe du Monde 2026

Auteur d’un discours d’adieu très émouvant après son dernier match sous les couleurs argentines (3-0 face au Bénin), Lionel Messi (39 ans) en a profité pour mettre un terme à diverses théories du complot sur la finale de la Coupe du Monde 2026. En effet, certaines rumeurs affirmaient que la finale perdue face à l’Espagne (1-0) avait été manipulée, notamment pour des raisons politiques. Des versions balayées d’un revers de la main par le numéro 10 de l’Albiceleste.

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« Même si j’aimerais rester ici toute ma vie, je sens que le moment est venu. Lors de la dernière Coupe du Monde, j’ai vécu bien trop de choses. Nous rêvions de redevenir champions du monde, nous étions tout près du but et, en réalité, il ne s’est rien passé d’anormal, contrairement à ce qui se dit. Nous avons tout donné. Le match contre l’Angleterre (en demi-finale, ndlr) a été très éprouvant pour nous, tant physiquement que sur le plan émotionnel », a confié La Pulga.