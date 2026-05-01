Le Barça demande une enquête sur le transfert d’Antoine Griezmann

Le club catalan ne blague pas quand il s’agit de parler de revenus. En effet, selon l’agence EFE, le FC Barcelone a demandé au tribunal chargé d’enquêter sur Josep Maria Bartomeu (l’ancien président blaugrana) de multiplier ses investigations sur lui, suite à des détournements de fonds et des falsifications comptables. Et une affaire est récemment ressortie ! Le club espagnol souhaiterait savoir si l’avocat José Ángel González Franco a perçu une commission de 1,5 M€ lors du transfert d’Antoine Griezmann, recruté en 2019 pour 120 M€ en provenance de l’Atlético de Madrid. L’actuel président, Joan Laporta, aurait ainsi réclamé des renseignements sur cette opération.

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Par ailleurs, le club a fourni plusieurs échanges de courriers pour éclaircir ce dossier qui date de la période estivale concernée. Des messages dans lesquels les représentants du Barça sont soupçonnés d’avoir exercé des pressions sur l’entourage du joueur, pour que la commission soit acceptée. Pour sa défense, Bartomeu a affirmé que ni les Catalans ni les membres de la capitale n’ont versé d’argent à l’avocat. Pour plus de précisions, le club a également demandé l’audition du joueur de 35 ans ainsi que celle de sa sœur (son agente), mais Bartomeu a nié. Reste à savoir si l’enquête sur ce dossier portera ses fruits.