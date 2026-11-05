Allemagne : Jurgen Klopp attire Wael Mohya dans sa liste

Jürgen Klopp a dévoilé sa liste pour les prochaines rencontres de l’Allemagne en Ligue des Nations, face à la Serbie à Belgrade et aux Pays-Bas à Berlin. Et le sélectionneur allemand a réservé une surprise avec la présence de Wael Mohya. À seulement 17 ans, le milieu de terrain, longtemps annoncé proche de la sélection marocaine, a finalement décidé d’opter pour la Mannschaft. Un énorme coup pour Klopp, qui parvient à convaincre l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération de rejoindre son projet.

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Ce choix constitue forcément une déception pour le Maroc, qui espérait attirer le jeune joueur dans ses rangs. Quelques mois après Younès Ebnoutalib, lui aussi présent dans cette nouvelle liste, l’Allemagne réussit donc à convaincre un autre talent suivi par les Lions de l’Atlas. Outre ces deux joueurs, Jürgen Klopp a notamment convoqué Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz ou encore Lennart Karl, tandis que Marc-André ter Stegen fait également partie des trois gardiens retenus. Une liste qui confirme la volonté du technicien allemand de mêler jeunesse et expérience.

La liste de l’Allemagne :

Gardiens : Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam), Jonas Urbig (Bayern Munich).

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Défenseurs : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Munich), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (SC Fribourg).

Milieux : Tom Bischof (Bayern Munich), Saïd El Mala (FC Cologne), Brajan Gruda (RB Leipzig), Lennart Karl (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Derry Scherhant (SC Fribourg), Florian Wirtz (Liverpool).

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Attaquants : Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort), Niclas Füllkrug (Werder Brême), Kai Havertz (Arsenal).