Illan Meslier quitte Leeds librement

Sept ans après son arrivée en provenance de Lorient, Illan Meslier va relever un nouveau challenge. Le portier français de 26 ans quitte Leeds United librement, lui qui n’avait pas joué la moindre rencontre avec son club cette saison.

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Leeds United can confirm that Illan Meslier will leave this summer upon the expiration of his contract. Everyone at the club thanks Illan for his service and wishes him all the best for the future — Leeds United (@LUFC) June 10, 2026

«Leeds United peut confirmer qu’Illan Meslier quittera le club cet été à l’expiration de son contrat. Tout le monde au club remercie Illan pour ses services et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir», indique le communiqué du 14e de la dernière saison de Premier League. Sous les couleurs de Leeds, l’ancien international espoir français aura disputé 215 rencontres.