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Illan Meslier quitte Leeds librement

Par Jordan Pardon
1 min.
Illan Meslier avec Leeds @Maxppp

Sept ans après son arrivée en provenance de Lorient, Illan Meslier va relever un nouveau challenge. Le portier français de 26 ans quitte Leeds United librement, lui qui n’avait pas joué la moindre rencontre avec son club cette saison.

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«Leeds United peut confirmer qu’Illan Meslier quittera le club cet été à l’expiration de son contrat. Tout le monde au club remercie Illan pour ses services et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir», indique le communiqué du 14e de la dernière saison de Premier League. Sous les couleurs de Leeds, l’ancien international espoir français aura disputé 215 rencontres.

Pub. le - MAJ le
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