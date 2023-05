LdC, AC Milan : Olivier Giroud plus motivé que jamais

La suite après cette publicité

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Olivier Giroud continue de s’éclater comme lors de ses plus belles heures. Buteur en quart de finale de Ligue des Champions face à Naples, l’international français tentera de rééditer pareille performance ce mercredi soir, lors de l’Euroderby entre l’AC Milan et l’Inter Milan, en demi-finale aller. Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, le natif de Chambéry a manifesté sa motivation et indiqué qu’il avait encore de l’énergie à revendre, malgré son âge avancé.

«J’ai 37 ans (il les aura en septembre précisément), mais j’ai encore les mêmes motivations qu’un jeune joueur, a indiqué le co-meilleur buteur milanais cette saison, à égalité avec Rafael Leão (13 buts). Je suis plus motivé que jamais. C’est une belle opportunité de gagner la Ligue des champions. Un derby est toujours un match spécial. Je suis très fier de cette équipe de Milan et nous espérons faire quelque chose de grand demain (aujourd’hui).»

À lire

AC Milan - Inter : les compositions probables

Pour ce derby de Milan en demi-finale de Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Romelu Lukaku (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.