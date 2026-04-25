Ligue 1 : avant le Bayern, le PSG maîtrise Angers et conforte sa place de leader

Avant de penser à la C1, le Paris Saint-Germain (1er) avait encore rendez-vous avec la Ligue 1, cette fois-ci sur le terrain d’Angers (13e). Un match que les Parisiens ont facilement remporté (0-3), avec une équipe largement remaniée à quelques jours du choc européen. Titulaire contre Nantes mercredi, Ilia Zabarnyi enchaînait en défense, aux côtés de Willian Pacho. Lucas Beraldo occupait, lui, le milieu du terrain avec Mayulu et Ruiz, titulaire pour la première fois avec le PSG depuis le 20 janvier dernier. En difficulté contre l’OL le week-end dernier, Gonçalo Ramos était relancé par Luis Enrique, entouré de Kang-in Lee et de Bradley Barcola. En face, Alexandre Dujeux alignait un 5-3-2 avec Prosper Peter et Amine Sbaï devant.

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Il n’a fallu que huit petites minutes de jeu aux champions de France pour prendre l’avantage au Stade Raymond-Kopa. Après un bon ballon délivré par Beraldo, Hakimi butait sur Hervé Koffi. Le ballon revenait ensuite sur Kang-In Lee, qui crocheta le portier burkinabè avant de pousser le ballon au fond des filets (0-1). Dominateurs, les Parisiens ont toutefois failli se faire surprendre lorsque Haris Belkebla, totalement seul au second poteau, réceptionnait parfaitement un centre de Peter. Mais le but angevin était finalement refusé pour un hors-jeu (23e). Dans la foulée, Hakimi trouvait le poteau sur coup franc (28e), avant que le PSG ne fasse le break dix minutes plus tard. Déjà au départ du premier but, Beraldo glissait une magnifique passe dans le dos de la défense angevine pour Senny Mayulu. Le Titi parisien filait au but avant de placer un plat du pied gauche dans le petit filet (0-2, 38e). Bradley Barcola, qui entré en jeu en milieu de semaine, passait tout proche de plier le match, mais voyait son ballon piqué être sauvé in-extremis par l’arrière-garde du SCO avant la pause (43e).

Six points d’avance en tête, place maintenant au Bayern

Au retour des vestiaires, Luis Enrique faisait entrer Neves, Zaïre-Emery et Dro Fernández à la place de Ruiz, Hernández et Hakimi, qui avait au préalable ressenti une gêne. Des changements qui n’ont pas changé la dynamique parisienne et qui n’ont fait qu’accentuer la maîtrise du club francilien en seconde période. Les ouailles de Luis Enrique ont même inscrit un troisième but, sur corner avec la tête de Lucas Beraldo (51e, 0-3), récompensé de son très bon match dans le Maine-et-Loire.

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Peu inquiétés, les coéquipiers de Matvey Safonov ont toutefois terminé la rencontre en inferiorité numérique, après le second carton jaune de Gonçalo Ramos pour un tacle dans les pieds d’Hervé Koffi (74e). Une expulsion qui n’a pas changé l’issue de cette rencontree, remportée largement par le Paris Saint-Germain, qui possède désormais six unités d’avance sur le Racing Club de Lens, à quatre matchs de la fin de cette saison en championnat. Place à présent à la Ligue des Champions et à la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, pour le premier acte de cette demi-finale.