AC Milan : la légende Dida présente à Ravenna pour Ronaldinho

Présent au stade Bruno-Benelli pour assister aux retrouvailles de Ronaldinho avec les terrains, Dida a affiché son admiration pour son ancien coéquipier à l’AC Milan et en sélection brésilienne. Au micro de Sky Sport avant le coup d’envoi du derby entre Ravenne et Forlì, l’ancien gardien a salué l’accueil réservé au Ballon d’Or 2005. « L’atmosphère est magnifique, il mérite tout cela parce qu’il a été un joueur fantastique, capable de nous faire vibrer. Avec sa joie de vivre, c’était aussi un spectacle pour nous, ses coéquipiers », a-t-il confié.

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Dida a également rebondi sur les propos de Neymar, qui avait qualifié Ronaldinho de plus grand showman de l’histoire du football. Une déclaration avec laquelle l’ancien portier de l’AC Milan est totalement en phase. « Il a raison ! Je pense exactement comme lui », a-t-il ajouté. Une nouvelle marque de reconnaissance pour celui qui a marqué toute une génération par son talent, son sourire et sa manière unique de jouer au football. À noter que Serginho, ancienne arrière gauche des Rossoneri et international brésilien, est également présent.