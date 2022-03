L'OL rassure sur sa situation financière

Ce mercredi, deux des actionnaires principaux de l'OL à savoir Pathé et IDG Capital (19,36 % et 19,85 % de parts) ont annoncé chercher à céder leurs parts. Pour cela, ils ont mandaté la banque d'investissement Raine. Une annonce qui bouleverse grandement le club en interne et qui pourrait même questionner sur la situation financière du club. Dans un communiqué, l'OL a réagi aux dernières informations.

«OL Groupe prend acte des intentions déclarées par Pathé et IDG dans un communiqué de presse repris ce jour par les médias. OL Groupe rappelle que, comme annoncé lors de la présentation des résultats semestriels le 16 février dernier, il travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière. Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d’OL Groupe lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 15 février dernier. (...) Dans ce contexte, OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants, conformément aux orientations du Conseil d’Administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG. Les travaux et opérations d’OL Groupe menés sous la direction de Jean-Michel Aulas s’inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction», peut-on lire dans le communiqué.