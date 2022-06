Youri Tielemans ouvre la porte à un départ de Leicester

La suite après cette publicité

Joueur important de l'effectif de Brendan Rodgers à Leicester, le milieu de terrain belge Youri Tielemans se poserait des questions sur son avenir. Souhaitant disputer la Ligue des Champions, aucun club qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions n'est venu aux renseignements. Cependant, l'ancien de l'AS Monaco plairait fortement à Arsenal.

Pour The Daily Mail, il révélait en tout cas ne pas écarter un départ : «ce n'est pas exclu. Je me sens très bien à Leicester, j'ai été accueilli à bras ouverts dès le premier jour. Je donne tout pour le club jusqu'au dernier jour. Mais bien sûr, il faut écouter les autres opportunités, il faut regarder sa carrière, et parfois il faut faire des choix. Peut-être que l'un d'eux se présentera à moi.»