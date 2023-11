Incidents OM-OL : Pablo Longoria répond sèchement à l’OL

Après le drame de la soirée du 29 octobre en amont du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, au Vélodrome, la Ligue de football professionnel a reprogrammé le match le 6 décembre, à Marseille et avec du public. L’OL, qui a vu son entraîneur, Fabio Grosso, et son adjoint être grièvement blessés après le caillassage du bus, a fait appel de cette décision auprès de la commission d’appel de la Fédération française, qui statuera sur sa demande ce mardi. En réponse à la demande de l’OL, Pablo Longoria, le président de l’OM, a déclaré ce lundi qu’il souhaitait que le match Marseille-Lyon puisse se jouer au Vélodrome avec du public.

«Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l’équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles (…) J’aimerais qu’il y ait toujours les conditions qui permettent aux supporters de l’OM d’aller à l’extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome. On fait le football pour montrer un spectacle auquel tout le monde peut participer», a expliqué Longoria, dans des propos retranscrit par l’AFP. La réponse de John Textor est maintenant attendue.