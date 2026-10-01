Équipe de France : Zinedine Zidane évoque les déboires de l’Italie

En conférence de presse, ce jeudi, Zinedine Zidane a été interrogé sur l’Italie, prochain adversaire des Bleus en Ligue des Nations. Face aux journalistes, le sélectionneur français est notamment revenu sur la période compliquée traversée par la Nazionale.

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« De voir l’Italie éliminée des phases finales de la Coupe du Monde, ça fait bizarre, c’est une sélection qui fait partie des grands de ce monde, je ne suis pas dedans donc je ne peux pas avoir un avis. En disant ça, les équipes d’Italie restent des équipes qui sur un match sont capables de faire des choses incroyables donc je m’attends à ce qu’on ait un match difficile ».