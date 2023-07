L’OL prépare une grande vague de départs

La suite après cette publicité

Le 4 juillet dernier, la DNCG a décidé un encadrement du recrutement et de la masse salariale de l’Olympique Lyonnais. Surpris, le club rhodanien avait décidé de faire appel, mais là encore, la Fédération Française de Football (FFF) a confirmé la décision. Le tout, malgré la grosse colère de John Textor. Il faudra donc faire avec pour la suite de ce mercato, et donc, officialiser quelques départs.

Pour l’heure, après s’être notamment libéré des salaires de Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Jérôme Boateng, l’OL a bouclé les départs de Thiago Mendes (Al-Rayyan SC), Cenk Özkacar (Valence CF) et Romain Faivre (Bournemouth). Selon les informations de L’Équipe, l’OL attend encore d’autres départs très prochainement, mais ne compte pas vendre ses jeunes pépites. Reste à savoir si le club rhodanien arrivera à céder aux offensives pour Bradley Barcola ou Castello Lukeba, ses deux plus grosses valeurs marchandes.

Toko Ekambi ne compte pas partir si facilement

Le quotidien sportif ajoute que l’OL va encore prêter son milieu Florent Da Silva, à Molenbeek. Youssouf Koné, dont le salaire mensuel s’élevait à 190 000 euros, va être libéré, pour s’engager avec le Sheriff Tiraspol, alors que Camilo, qui n’a jamais réussi à atteindre le niveau de l’équipe première, serait tout proche d’Estoril. Mais l’OL veut surtout se séparer de Karl Toko Ekambi, de Jeff Reine-Adélaïde et de Tino Kadewere pour réduire la masse salariale.

Cependant, le cas Toko Ekambi poserait des problèmes en interne. Après avoir pris la parole en s’en prenant à une grosse partie des supporters, lors de son prêt au Stade Rennais à l’hiver dernier, le Camerounais ne compte pas s’en aller si facilement. Il n’écarte pas l’idée de rester au cas où le club demanderait trop pour son départ. De quoi embêter le mercato lyonnais, alors qu’un milieu de terrain défensif, un attaquant et un défenseur central sont toujours espérés pour renforcer l’effectif.