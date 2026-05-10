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Amateur : un enfant de 9 ans violemment passé à tabac par cinq adversaires

Par Samuel Zemour
1 min.
Le recrutement n'est pas toujours simple dans le monde amateur @Maxppp

Un grave incident est venu ruiner un tournoi de football organisé à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), ce vendredi 8 mai. À l’issue de la finale, un jeune joueur de 9 ans, licencié à l’AS Auchy-les-Mines, a été violemment agressé par plusieurs adversaires de l’AS Creil. Selon les témoignages, cinq enfants l’auraient mis au sol avant de le frapper à de nombreuses reprises au visage et au corps. La scène a duré une trentaine de secondes avant qu’un adulte, le coach de l’équipe de Creil, d’après ICI Hauts de France.

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Transporté à l’hôpital de Lens pour écarter un éventuel traumatisme crânien, le jeune Matthéo souffrirait surtout d’un important choc psychologique. Très remonté après les faits, le président du club d’Auchy-les-Mines, Julien Borie, souhaite désormais saisir la Ligue des Hauts-de-France afin que des sanctions soient prises. Il reproche notamment à l’encadrant de l’équipe adverse de refuser de communiquer l’identité des jeunes impliqués, alors qu’il serait intervenu directement pour stopper l’agression. L’AFC Creil a fini par réagir dimanche dans un communiqué sur Facebook, s’excusant envers Mattheo, sa famille et son club et en condamnant les faits.

Pub. le - MAJ le
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