Real-PSG : Benzema connaissait le point faible des Parisiens

Auteur d'un triplé avec le Real Madrid, Karim Benzema a encore une fois brillé face au PSG. L'attaquant madrilène a qualifié à lui tout seul son équipe avec trois buts décisifs. Et c'est son premier après un très bon pressing de sa part qui a fait basculer le match. Au micro de Canal+, il a expliqué avoir observé les difficultés des Parisiens sur le pressing.

«On savait que le PSG était une équipe qui avait des difficultés sous pression. Quand on presse Marco Verratti ou les deux défenseurs centraux, ils ont du mal. Ils ont l'habitude d'avoir toujours le ballon. Mais avec la pression, ils perdent des ballons et n'arrivent pas à se connecter avec les trois de devant. Ce soir, on a réussi à le faire et on marque.»