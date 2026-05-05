Jakub Kiwior quitte définitivement Arsenal pour Porto

Un prêt qui a convaincu. Cédé au FC Porto l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat par Arsenal, Jakub Kiwior a réalisé une saison pleine. Avec 38 matchs joués toutes compétitions confondues, le défenseur central polonais s’est imposé comme un titulaire indiscutable du club portugais, avec qui il vient d’être sacré champion.

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Les Dragões ont fini par lever l’option d’achat du joueur de 26 ans. Kiwior est maintenant lié jusqu’en 2030 avec une clause libératoire fixée à 70 M€. Les Gunners récupèrent 17 M€ dans ce transfert, avec 5 M€ de bonus, plus 2 M€ sur une potentielle future revente. Il avait été recruté à La Spezia à l’été 2030 pour 20 M€.