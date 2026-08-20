Lens : Toppmöller a refusé un jour de repos supplémentaire

Après le premier Trophée des Champions de l’histoire du RC Lens, remporté dimanche face au PSG (1-0), Dino Toppmöller n’a pas tardé à poser son cadre. Arrivé cet été sur le banc lensois, le technicien allemand veut profiter de ce premier trophée pour préparer au mieux les Sang et Or avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Et pas question pour lui de laisser les joueurs relâcher leurs efforts malgré la fête.

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Les Lensois ont ainsi repris le chemin de l’entraînement dès le lendemain de leur victoire. Certains joueurs avaient pourtant demandé à leur entraîneur de leur accorder une journée supplémentaire pour célébrer ce titre, mais Toppmöller a refusé. « On était déjà à l’entraînement le lendemain du match (lundi). Les joueurs avaient demandé un jour de repos (ils étaient off le mardi et ont demandé également le lundi off à leur entraîneur) supplémentaire pour fêter ce titre mais j’ai refusé. Je ne leur ai pas donné car il est important que le coach donne l’exemple. On est ici pour travailler et pour réussir quelque chose. Bien sûr, on a gagné ce Trophée, mais je dois guider le groupe avec de l’exigence sur les entraînements. »