FIFA : la nouvelle idée à 6 milliards de dollars d’Infantino pour sauver sa tête

La FIFA devrait proposer une enveloppe de plus de 6 milliards de dollars pour financer le développement du football mondial sur la période 2027-2030, selon The Athletic. Le projet prévoit notamment de porter à 25 millions de dollars les sommes versées à chacune des associations membres sur quatre ans, contre 10 millions initialement prévus, ainsi que d’allouer 99 millions de dollars à chacune des six confédérations. Pour financer ce programme, l’instance dirigée par Gianni Infantino puiserait plus de 3,5 milliards de dollars dans ses réserves, grâce notamment aux recettes commerciales exceptionnelles de la Coupe du Monde 2026, estimées à 15 milliards de dollars.

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Cette proposition intervient dans un contexte de tensions autour de la gouvernance de la FIFA, après l’abandon du projet FIFA Forward Enterprise, qui prévoyait d’ouvrir 20 % de ses activités commerciales et événementielles à des investisseurs privés proches de Donald Trymp. Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, et Victor Montagliani, président de la Concacaf, avaient notamment appelé Infantino à démissionner, tout en réclamant une redistribution des réserves financières aux associations membres. Le projet sera examiné jeudi par le Conseil de la FIFA, avant une éventuelle validation définitive en mars lors du Congrès. En parallèle, Gianni Infantino brigue un troisième mandat consécutif en 2027 et pourrait être le seul candidat, faute d’opposition déclarée avant la date limite du 18 novembre.