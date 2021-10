Les cancres du début de saison en Europe

Seule la victoire est belle dit l'adage. Alors, le début de saison de bon nombre d'écuries à travers l'Europe est bien triste. En Ligue 1, par exemple, l'AS Saint-Étienne et le Stade Brestois, tous deux 4 points au compteur, courent toujours après leur premier succès après 8 journées. Pas sûr que cela suffise à rassurer Claude Puel et Michel Der Zakarian, qui sont forcément menacés au regard de ce bilan, mais ils sont loin d'être des cas isolés sur le Vieux Continent.

Lausanne et Lucerne en Suisse, Ross County et Dundee en Écosse, Belenenses et Famalicão au Portugal, Cagliari en Italie, l'Arminia Bielefeld en Allemagne, Southampton, Burnley et Newcastle en Premier League ou encore Levante en Liga affichent un bilan semblable. Mais d'autres font encore pire. Sabah n'a pris qu'un petit point en 6 levées en Azerbaïdjan. Après 7 journées, Greuther Fürth en Allemagne et Norwich en Angleterre ne comptent par exemple qu'un seul petit point. Pour Getafe en Espagne, Rizespor en Turquie, PEC Zwolle aux Pays-Bas, la série noire dure depuis 8 levées.

La sale série de Floresti

Le Beerschot Anvers en Belgique n'a pris que 2 petits points, courant toujours après sa première victoire alors que 10 journées ont déjà été jouées dans le Plat pays. L'Academica Clinceni, en Roumanie, n'a pas encore gagné après 11 matches, se contentant de 3 nuls, le dernier en date contre le Botosani de l'ancien Parisien Hervin Ongenda (1-1). Pour Vejle, au Danemark, cela fait 12 levées que ça dure. Le BKMA Yerevan, après 8 journées en Arménie, n'a lui encore inscrit aucun point...

Mais la palme du mauvais élève revient sans contestation possible à Floresti, en Moldavie. Septième lors du dernier exercice, le FCF, qui s'est vu infliger une pénalité de 6 points en début de championnat pour des irrégularités lors de la saison dernière (influence intentionnelle sur les résultats de plusieurs matches), affiche un bilan terrible. Les pensionnaires du Stade Bender comptent en effet 13 défaites en 13 matches joués en Divizia A, pour un total de 6 buts inscrits et 38 encaissés, soit une belle différence de buts de - 32 ! Ça commence sérieusement à piquer...