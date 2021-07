JT Foot Mercato : Chelsea lâche les millions à tout-va

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United étant bouclé, le RC Lens recevra une belle somme d'argent lors de cette transaction. Le club formateur du défenseur Français touchera 2,5% du transfert, soit 1,2 M€, grâce à l’indemnité FIFA de formation.

À Marseille, le club olympien fait partie des favoris pour s'attacher les services de Giovanni Simeone, fils de Diego, entraîneur de l'Atlético de Madrid. Si l'attaquant argentin viendrait aider un OM déjà bien avancé dans son mercato, la concurrence rôde, notamment en Espagne.

Les infos du jour à l'étranger

Antoine Griezmann a choisi sa destination, et le Français devrait bien rester au Barça. Selon le journaliste spécialisé mercato de Sky Italia Fabrizio Romano, Grizi et Joan Laporta ont trouvé un accord permettant de satisfaire les deux parties. Antoine Griezmann pourrait donc rester au club, tout en baissant son salaire.

D'après le Daily Mail, Manchester City va passer la vitesse supérieure pour l'arrivée de Jack Grealish au club. Les Citizens seraient prêts à débourser la somme de 80 M€ pour le numéro 10 d'Aston Villa, mais les Villans attendent au moins 115 M€.

Dans une interview donnée à Bild, Sebastian Kehl, le nouveau directeur sportif du club, a affirmé que Dortmund ne laisserait pas partir Erling Haaland cet été. «Au cours des discussions avec Mino Raiola (agent d'Erling Haaland) à propos du transfert de Donyell Malen, je n'avais pas le sentiment que nous devions nous revoir bientôt à propos d'Erling. Et nous avons déjà souligné 1000 fois que nous ne voulons pas le laisser partir. Je suis convaincu que le Borussia Dortmund sera un club fantastique pour lui la saison à venir pour se développer davantage. Nous nous sommes positionnés clairement et avons souligné à plusieurs reprises que nous ne vendrons pas Erling cet été. C'était exactement la même chose pour Jadon Sancho l'année dernière jusqu'au dernier jour du mercato. On a tous vu comment ça avait terminé. Je veux dire : personne ne devrait nous sous-estimer».

Le focus du jour

À Chelsea, le mercato s'annonce mouvementé malgré la saison triomphale qu'a connue le club il y a quelques mois. Le premier gros coup que voudraient faire les Blues serait de s'offrir les services du Français Jules Koundé. La clause libératoire du joueur est de 80 M€ mais un transfert pourrait intervenir autour de 50 M€. Chelsea et le défenseur sont déjà d'accord sur les bases d'un contrat jusqu'en 2026. Mais le club londonien veut aussi frapper fort en attaque, avec une offre de 150 M€ pour Erling Haaland ! Si le transfert du Norvégien n'aboutit pas, Chelsea serait prêt à se tourner vers Robert Lewandowski, pas fermé à un départ du Bayern. Même son de cloche pour Kingsley Coman, qui peine à trouver un accord pour la prolongation de son contrat à Munich. Ilaix Moriba fait aussi partie des noms cités dans le sens des arrivées. En revanche, Hakim Ziyech, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi font partie de la liste des joueurs indésirables de Thomas Tuchel en vue de la prochaine saison. Les prochaines semaines nous diront si le mercato des Blues renforcera une équipe déjà championne d'Europe en titre.

Les officiels du jour

C'était attendu depuis plusieurs jours, Crystal Palace a annoncé ce mercredi le départ de Patrick van Aanholt au Galatasaray. L'international néerlandais (19 sélections) de 30 ans quitte la Premier League, après quatre saisons chez les Eagles (134 matchs, 14 buts).

En France, Nîmes accueille l'attaquant Islandais Elias Mas Omarsson. Le joueur de 26 ans s'engage chez les Crocos en provenance de l'Excelsior Rotterdam, où il a inscrit 44 buts en 97 apparitions.