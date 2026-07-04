Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM

Le prometteur Maykel Gomis quitte le FC Metz

Par Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane
1 min.
Stade Saint-Symphorien @Maxppp

Selon nos informations, le FC Metz va perdre l’un de ses grands espoirs. L’attaquant Maykel Gomis (génération 2010), international français U16, a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club lorrain. Une vraie déception pour les Grenats, qui voyaient en lui l’un des talents les plus prometteurs de leur centre de formation.

La suite après cette publicité

Le jeune attaquant s’est finalement engagé jusqu’en 2029 avec le RB Leipzig. Le club allemand poursuit ainsi sa stratégie d’attirer les jeunes talents européens avant leur explosion au plus haut niveau. Un nouveau joli coup réalisé par Leipzig, qui s’offre un joueur très suivi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Leipzig
Metz

En savoir plus sur

Leipzig Logo RB Leipzig
Metz Logo Metz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier