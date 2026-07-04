Le prometteur Maykel Gomis quitte le FC Metz

Selon nos informations, le FC Metz va perdre l’un de ses grands espoirs. L’attaquant Maykel Gomis (génération 2010), international français U16, a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club lorrain. Une vraie déception pour les Grenats, qui voyaient en lui l’un des talents les plus prometteurs de leur centre de formation.

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🚨🔴⚪️ #RBLeipzig



❗️ Le prometteur Maykel Gomis 🇫🇷🇩🇿(génération 2010) quitte le FC Metz



❌ L'attaquant et international tricolore U16 a refusé de signer son premier contrat pro avec le club lorrain pour s'engager jusqu'en 2029 avec le RB Leipzighttps://t.co/0bbPAC3Ufb



(… pic.twitter.com/XEo0ikbgAp — Sébastien Denis (@sebnonda) July 4, 2026

Le jeune attaquant s’est finalement engagé jusqu’en 2029 avec le RB Leipzig. Le club allemand poursuit ainsi sa stratégie d’attirer les jeunes talents européens avant leur explosion au plus haut niveau. Un nouveau joli coup réalisé par Leipzig, qui s’offre un joueur très suivi.