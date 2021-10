Yuri Berchiche prolonge à l'Athletic Club

L'Athletic Club a officialisé ce mardi matin la prolongation de son latéral gauche espagnol Yuri Berchiche. Arrivé en juillet 2018 et lié d'abord jusqu'à l'été prochain, le joueur de 31 ans renouvelle son contrat avec le club basque jusqu'en 2024.

L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain s'est dit ravi de continuer son aventure à San Mamés : « Je veux remercier le Club et les fans, ce fut quatre années pleines d'émotions. Dès le premier instant, je me suis sentie très aimée. Je suis très heureux de pouvoir prolonger mon contrat de deux ans. Je me sens chez moi, il y a encore des choses à faire .»