Real Madrid : la nouvelle annonce forte d’Enrique Riquelme

Candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme a annoncé sur les ondes de la Cadena SER, dans l’émission El Larguero, que s’il venait à être élu, Raúl González occuperait le poste de directeur sportif du club madrilène. L’homme d’affaires affirme vouloir bâtir un projet centré sur « l’ADN du Real Madrid » et sur un retour aux valeurs historiques du club, en s’appuyant sur une légende ayant marqué l’histoire merengue.

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Il assure notamment : « c’est déjà fait. Il est espagnol. Pour ce projet, et compte tenu de la situation actuelle du club, nous devons revenir à ces valeurs, à ce madrilène, à l’ADN du club. Il nous faut une légende du Real Madrid… C’est la personne que nous avons choisie. Si je suis élu président, Raúl sera le directeur sportif du Real Madrid », a déclaré Riquelme, ajoutant avoir déjà échangé avec lui pour lui présenter son projet et les responsabilités envisagées dans la future organisation sportive du club. Affaire à suivre…