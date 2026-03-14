Boca Juniors veut agrandir la Bombonera de 23 000 places !

Le mythique stade de La Bombonera pourrait bientôt connaître une transformation majeure. En effet, le président de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a annoncé travailler sur un projet visant à augmenter significativement la capacité de l’enceinte argentine. Aujourd’hui limitée à environ 57 000 spectateurs, elle pourrait atteindre près de 80 000 places dans les prochaines années. L’ancien numéro 10 du club s’est montré confiant quant à l’avancée du dossier : « c’est la première fois que j’ai le sentiment que nous sommes sur le point de réaliser le rêve des Bosteros, à savoir agrandir notre stade. »

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Le projet prévoit notamment la construction d’une quatrième tribune supérieure, l’ajout de nouvelles zones de gradins et l’installation d’une toiture partielle, ainsi que plusieurs tours équipées d’ascenseurs pour faciliter l’accès au futur anneau supplémentaire. Malgré les contraintes administratives et urbaines, Juan Román Riquelme assure que le club n’envisage pas de quitter son stade historique. « Nous ne bougerons pas d’un pouce, contrairement à ce qu’a dit l’opposition », a-t-il martelé, rejetant toute idée de déménagement ou de construction d’une nouvelle enceinte à proximité. Le dirigeant souhaite ainsi préserver l’identité de Boca Juniors tout en offrant à ses supporters un stade plus grand et modernisé.