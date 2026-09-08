PSG-Slovan : un arbitre habitué aux clubs français

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions ce mercredi face au Slovan Bratislava, le PSG va découvrir Mykola Balakin. L’arbitre ukrainien de 37 ans dirigera pour la première fois une rencontre des Parisiens dans la compétition, mais il connaît déjà bien les clubs français sur la scène européenne. Depuis ses débuts en Ligue des Champions en 2023, Balakin s’est progressivement installé dans le paysage européen et s’apprête désormais à officier pour la cinquième fois dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

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Et le PSG ne sera pas le premier club français à croiser la route de l’Ukrainien. Balakin a notamment arbitré Marseille face à Brighton en Ligue Europa en 2023, une rencontre conclue sur un spectaculaire match nul (2-2), avant de retrouver Strasbourg la saison dernière en Ligue Conférence, lors du huitième de finale retour face à Rijeka (1-1). En Ligue des Champions, c’est Brest qui a déjà eu affaire à lui, lors de la phase de ligue 2024-2025, avec une défaite sur la pelouse du Sparta Prague (2-1). Une expérience qui fait de Mykola Balakin un arbitre encore peu expérimenté au plus haut niveau, mais déjà familier des clubs français.