OM : faut-il s’inquiéter ?

L’Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1, avec une avance assez bonne sur le quatrième et premier non qualifié pour la Ligue des Champions (Rennes, à trois points avec un match en moins). L’OM est aussi toujours en Europe et c’est assez rare à cette période de l’année pour être souligné. Les Phocéens affronteront le FC Bâle, les 10 et 17 mars prochains pour une place en quart de finale de la Conférence League (C4).

Oui mais voilà, il y a un hic. Depuis un certain moment les travées de l’Orange Vélodrome grondent un peu, avec un pic, forcément, dimanche dernier pendant et après la défaite à domicile, face à Clermont (0-2). Jorge Sampaoli comprenait d’ailleurs : « c'est normal, le public réclame ce qu'ils sont venus chercher ici. Nous n'avons pas réussi à donner ce qu'ils sont venus chercher. Il faut l'accepter, c'est tout à fait normal ».

Bosz et Galtier lui ont fait du mal

Il serait tout autant injuste de dire que Sampaoli n’a pas de résultats que malhonnête de dire que le problème est récent. Sur les derniers matches, l’OM a eu beaucoup de mal et l’impression qu’on a pu avoir c’est que tout a commencé lors de la seconde période contre l’Olympique Lyonnais où, clairement, El Pelado n’a pas su répondre tactiquement aux changements de Peter Bosz.

Contre Angers, dans la foulée, on a eu droit à une innovation avec un 4-4-2 losange. Cela a été réussi avec une victoire 4-2 sur le SCO. Mais avoir été mené par deux buts en moins de quinze minutes a, semble-t-il, donné des sueurs froides et rappelé de mauvaises choses au coach de l’OM : « effectivement, on peut dire qu'on a eu une équipe déséquilibrée comme au mois d'août et cela justifie ce qui s'est passé dans les quinze premières minutes quand on a été mené deux zéro ». Une sorte de victoire en trompe l’œil.

Une belle qualification, très bien payée

Face à Nice, en quart de finale de la Coupe de France, c’était la débandade. Alors que l’objectif coupe avait été annoncé par tout le monde au club, Sampaoli s’est trompé, notamment dans sa composition d’équipe en alignant William Saliba au poste d’arrière droit. Malgré l’ouverture du score, les Marseillais ont perdu dans les grandes largesses (1-4). Un bon coup sur la tête. La victoire à Metz (2-1), où l’OM a bien galéré et s’en est remis à un exploit d’Arkadiusz Milik, n’a rien arrangé d’autant que le Polonais et le coach Argentin se sont échangés quelques amabilités par médias interposés entre temps.

Le match de Clermont susmentionné était situé entre le match aller et retour de Conference League contre les Azéris de Qarabag. La victoire finale (6-1 sur l’ensemble des deux matches) ne cache pas le fait que l’OM a été malmené sur au moins trois des quatre mi-temps et que la défaite des adversaires était aussi dure que la victoire de Marseille bien payée. Contre Troyes, ce dimanche à 17h, Payet et compagnie vont devoir montrer autre chose, sous peine d’alimenter, encore un peu plus, les inquiétudes.