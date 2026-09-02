Équipe de France : la date de la première liste de Zinedine Zidane est connue

Nommé à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane est au travail afin de préparer sa première liste. Une liste qui est très attendue. Hier soir, la Fédération Française de Football en a dit plus sur la date de cette première annonce.

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«Le nouveau sélectionneur national dévoilera sa première liste lors d’une conférence de presse à la FFF le vendredi 18 septembre à 18h00. Zinédine Zidane annoncera sa première liste le vendredi 18 septembre prochain (18h00) à l’occasion d’une conférence de presse organisée au siège de la Fédération Française de Football à Paris (87, Boulevard de Grenelle). Le nouveau sélectionneur de l’Équipe de France, nommé le 28 juillet dernier, dévoilera ainsi les noms des Bleus retenus pour les quatre premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l’UEFA 2027. Les Tricolores (3es au classement mondial de la FIFA) seront successivement opposés à la Turquie (25 septembre, Kocaeli, 20h45), à la Belgique (28 septembre, Bruxelles, 20h45), à l’Italie (2 octobre, Stade de France, 20h45) et de nouveau aux Diables Rouges belges (lundi 5 octobre, Stade de France, 20h45). Ils seront réunis à partir du lundi 21 septembre au CNF Clairefontaine (Yvelines). Par ailleurs, l’annonce de la liste finale du staff de Zinédine Zidane sera fera par voie de communiqué de presse le mardi 15 septembre.» Il faudra donc attendre deux bonnes semaines pour connaître sa liste.