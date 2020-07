Lille : Gérard Lopez répond au président de La Gantoise

Victor Osimhen sur le départ, le LOSC cherche à le remplacer. Et dernièrement, le nom de Jonathan David (20 ans, La Gantoise) a été cité comme l’option numéro 1. Mieux, le Canadien (18 buts inscrits en 27 matches de Jupiler League) a même confié publiquement qu’il souhaitait rallier le Nord de la France. Invité à s’exprimer sur ce dossier, le patron du LOSC, Gérard Lopez, a confirmé que le joueur l’intéressait beaucoup.

« Si on parle de Jonathan, c’est un joueur qui nous plaît beaucoup. Jonathan David a eu le courage de déclarer où est-ce qu'il voulait jouer. J'ai énormément de respect pour ça. Après, c’est trois parties. Il faut tomber d’accord entre les clubs. Mais c’est un joueur qui nous intéresse énormément », a-t-il déclaré sur RMC Sport, avant de répondre aux attaques du président de La Gantoise, qui accuse Lille d'avoir négocié dans son dos. «Ce n’est pas vrai parce qu’ils ont envoyé une de leur personne déjeuner avec notre directeur général pour parler transfert, donc on met fin à ça (polémique). C’est de bonne guerre. Ils ont un bon joueur, ils défendent l’intérêt de leur club. On verra s’il y a une équation à trois qui est possible». C’est dit !