L’Argentine dévoile un maillot spécial pour le dernier match de Lionel Messi

Lionel Messi s’apprête à vivre un moment forcément particulier avec l’Argentine. Après avoir annoncé sa retraite internationale fin août, la légende de l’Albiceleste disputera son dernier match sous le maillot de la sélection le 6 octobre prochain face au Bénin, au Monumental de River Plate. Pour cette ultime apparition, qui sera l’occasion de célébrer l’immense carrière du joueur de 39 ans avec son pays, Messi portera une tunique spécialement conçue pour l’occasion par Adidas.

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La camiseta que acompañó cada capítulo de una leyenda 🇦🇷👕✨ pic.twitter.com/eX0n3LrSx2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) September 22, 2026

Le maillot conserve les traditionnelles bandes ciel et blanc de l’Argentine, mais se distingue surtout par un flocage doré et la présence du soleil de Mai en arrière-plan. Messi a lui-même dévoilé cette tunique collector sur ses réseaux sociaux, avec un message particulièrement symbolique : « dernier match… Un maillot pour toute la vie ». Reste désormais à savoir si ce maillot sera commercialisé par Adidas ou s’il restera exclusivement réservé à la dernière rencontre internationale de l’octuple Ballon d’Or.