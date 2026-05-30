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Ligue des Champions

Un joueur de Tottenham se moque de la défaite d’Arsenal contre le PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Djed Spence avec Tottenham @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Arsenal lors d’un match tendu et fermé ainsi qu’une séance de tirs au but (1-1, 4-3 aux Tab). Les Franciliens ont remporté leur deuxième sacre dans la compétition tandis que les Anglais ont échoué une nouvelle fois en finale, vingt ans après une défaite 2-1 contre le FC Barcelone.

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Une défaite particulièrement appréciée par Djed Spence. Le polyvalent latéral de 25 ans qui évolue à Tottenham, le rival d’Arsenal a savouré ce résultat. Le 22 février dernier, Arsenal avait gagné le derby contre Tottenham (4-1). Les Gunners avaient posté une vidéo où Bukayo Saka subtilise un ballon à Djed Spence avec le mot "enfermé" et un verrou. Djed Spence a publié un verrou déverrouillé.

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