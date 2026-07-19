Équipe de France : Didier Deschamps révèle enfin les raisons de son départ !

Quatorze ans après son arrivée sur le banc des Bleus, Didier Deschamps a définitivement tourné la page ce samedi soir. L’élimination en demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (0-2), puis la lourde défaite contre l’Angleterre (4-6) lors du match pour la troisième place auront marqué les dernières heures du sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Son départ était connu depuis plus d’un an, après son annonce au journal de 20 heures de TF1 et Zinédine Zidane prendra désormais sa succession. Mais jusqu’ici, le champion du monde 1998 n’avait jamais vraiment expliqué les véritables raisons de sa décision.

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Au micro de M6, Didier Deschamps a finalement levé le voile. L’ancien sélectionneur a expliqué qu’il avait choisi de quitter son poste avant tout pour protéger l’Équipe de France, estimant que sa présence cristallisait désormais beaucoup trop de critiques. « Je l’ai maîtrisé mon départ, parce que je l’ai décidé. J’ai décidé que ça devait s’arrêter là. Et si j’ai pris cette décision, je le dis sincèrement, ce n’est pas pour moi. C’est pour le bien de l’Équipe de France. Je ne l’ai pas dit jusqu’ici, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était tellement irrespirable, qui était par rapport à moi, sur moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, j’y ai réfléchi. Depuis que j’ai fait l’annonce, c’était beaucoup mieux pour l’Équipe de France. »

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Une ambiance néfaste autour des Bleus

Le technicien de 57 ans a également expliqué qu’il aurait très bien pu continuer avec les Bleus s’il avait vraiment voulu, tout comme déjà préparer la suite. Mais il a souhaité faire les choses dans les règles. « J’aime maîtriser et j’ai bien maîtrisé. J’aurais pu continuer, j’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision sur mon avenir. Mais non, parce que je respecte trop l’équipe de France. Et chaque chose en son temps. Je vais prendre le temps de récupérer, mais je ne vais pas rester inactif non plus. Je suis un privilégié grâce au football, à l’équipe de France, d’avoir la liberté et le choix. En toute humilité, j’ai quand même quelques sollicitations. Donc je prendrai le temps. » Le technicien de 57 ans a également rappelé que l’institution devait toujours primer sur les hommes. « L’équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m’appartient pas. J’étais à son service en mission pendant 14 ans », a-t-il confié.

Celui qui laisse derrière lui l’un des plus beaux bilans de l’histoire des Bleus avec une Coupe du monde, une Ligue des Nations, une finale mondiale en 2022 et une finale de l’Euro a aussi assuré qu’il prendrait désormais ses distances avec la sélection tricolore afin de laisser toute la place à son successeur. « Je m’interdis de pouvoir parler de l’équipe de France à partir de ce soir », a-t-il affirmé, évoquant un « devoir de réserve ». Une manière de refermer définitivement un chapitre historique du football français avant l’ouverture de l’ère Zinédine Zidane qui débutera donc assez rapidement.