PSG : Nicolas Anelka s'en prend à Mauricio Pochettino sur le cas Lionel Messi

La sortie de Lionel Messi contre l'Olympique Lyonnais (2-1) fait toujours débat. Alors que l'attaquant de 34 ans devrait bien être présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Manchester City en Ligue des Champions, ce mardi (21h), cette sortie prématurée pourrait laisser des traces dans sa relation avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien. C'est en tout cas ce que pense Nicolas Anelka, l'ancien attaquant formé au club de la capitale.

«On ne sort pas un sextuple Ballon d’or à la 76e minute alors qu’il n’a pas encore marqué pour son équipe. Cela joue beaucoup dans sa tête, a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien. Un attaquant a besoin que le coach lui montre sa confiance et là, cela ne va pas. Je vais m’avancer, mais Messi n’oubliera pas le coup que lui a fait Pochettino. Cela va lui rester là (à sa gorge). C’est la star de l’équipe et c’était sa première au Parc. Et cela va être très compliqué à récupérer comme situation. Messi ne joue pas contre Metz et pour moi, c’est déjà une réponse. Tu ne peux pas gérer Messi comme cela. Il y a un minimum qui n’est pas arrivé. Le coach a voulu montrer un signe fort. C’est bien. Mais là, c’est Messi.»