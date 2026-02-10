Menu Rechercher
Arabie saoudite : les propos de Christophe Galtier sur le Ramadan

Christophe Galtier, l'ancien entraineur du PSG @Maxppp

Alors que le Ramadan va débuter à partir du 17 février pour s’achever le 19 mars, cette période importante de la religion musulmane nécessite quelques aménagements pour les clubs de football. Cela se fait naturellement en Angleterre depuis quelques années. En France, on a eu certains moments de conflits et cela rappelle un épisode de tension à Nice quand Christophe Galtier était coach des Aiglons et avait demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner durant cette période.

Désormais coach du club saoudien de Neom SC, Christophe Galtier a été questionné en conférence de presse sur cette période particulière pour ses joueurs : « c’est mon troisième Ramadan dans le monde arabe, après deux ans au Qatar. Je tiens à féliciter la communauté musulmane pour ce mois sacré. Durant le Ramadan, nous chercherons à trouver un équilibre physique et mental. La Ligue s’est également montrée coopérative pour programmer les matchs après l’iftar (rupture du jeûne ndlr) ».

