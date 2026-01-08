Menu Rechercher
La réponse de Vinicius Junior au chambrage de Diego Simeone

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vinicius @Maxppp

Ça a encore chauffé en bord terrain entre Vinicius Junior et Diego Simeone durant la victoire étriquée du Real Madrid sur l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1). «Il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! Retiens ce que je dis», a déclaré le coach au Brésilien.

«Ce qui se passe sur le terrain, ça s’arrête sur le terrain, rien à dire. Je respecte tous les joueurs du Real Madrid», s’est défendu le technicien en conférence de presse. Vinicius Jr a lui aussi pris la parole mais sur les réseaux sociaux. « Tu as encore perdu un autre match par KO », écrit-il, comme pour mieux répondre à son adversaire.

Pub. le - MAJ le
