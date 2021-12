OM : Jorge Sampaoli évoque des partants cet hiver

La suite après cette publicité

Le mercato, ce ne sont pas que des arrivées. Les supporters de l'Olympique de Marseille l'ont peut-être un peu oublié ces derniers temps puisque ni Andoni Zubizarreta, ni Pablo Longoria, depuis passé président, n'ont réellement réussi à céder quelques joueurs. Mais cela commence à presser.

Frank McCourt, le grand patron avait aussi fixé à Pablo Longoria cet objectif. L'été dernier, tout est tombé à l'eau en fin de mercato quand Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ont décidé de rester. Mais cette fois, certains joueurs pourraient bien plier bagage, par manque de temps de jeu essentiellement.

« C'est une situation particulière pour Jordan »

On pense notamment à Jordan Amavi, prolongé de quatre années à la fin de la saison dernière, il n'a disputé que deux petites rencontres, notamment au poste de central gauche. Il va être amené à réfléchir. Mais visiblement, ce n'est pas le seul si on en croit les déclarations de Jorge Sampaoli ce vendredi.

« C'est une situation particulière pour Jordan. La saison dernière, il a eu des soucis, des blessures, on n'a pas pu l'évaluer. Il a eu des problèmes avec le système avec notre façon de jouer. C'est un latéral qui fait beaucoup d'aller-retour. Quand on veut l'utiliser en troisième central ou hybride, ça ne s'est pas bien passé pour lui donc il n'a pas bien joué. Jordan ou autre ont le droit de chercher une porte de sortie. L'entraîneur aussi peut le penser. L'important c'est que le joueur progresse, sinon c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe peut le faire. Il y a certains joueurs qui ne sont pas adaptés à notre projet. C'est un processus, pour avoir des bons résultats, il faut corriger, corriger et corriger. C'est mon idée, ce que je veux et ce pour quoi je suis là. Le processus de ma présence à l'OM, c'est laisser l'OM dans un meilleur état que quand je suis arrivé, il y aura des erreurs, mais on doit travailler », a-t-il expliqué. L'hiver sera chaud sur la Canebière.

