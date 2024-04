Barça : Xavi affirme que le PSG est toujours favori

Cela faisait quelques années qu’on n’avait pas vu un FC Barcelone à ce niveau-là en Ligue des Champions. Les joueurs de Xavi sont parvenus à hisser leur niveau et sont repartis de Paris avec la victoire (3-2). Les Catalans ont retrouvé de belles couleurs, notamment offensivement avec trois buts marqués, et ont pu prendre une petite option sur la qualification avant le match retour où tout se jouera au Stade de Montjuïc la semaine prochaine à Barcelone. Mais malgré la victoire au Parc, Xavi pense encore que le PSG est favori pour la qualification dans le dernier carré.

« Pour moi, ça ne change pas. Le PSG est toujours favori. La victoire est très importante mais le PSG a beaucoup de qualités avec un grand entraîneur. Nous n’avons qu’un but d’avance. Il n’y a rien de fait, nous ne sommes qu’à mi-chemin, mais il est temps d’être fiers de l’équipe, nous devons être fiers de pouvoir dire que le Barça est vivant. C’est une victoire qui suscite davantage d’enthousiasme chez les supporters de Barcelone. Je ne pense pas que le résultat changera la dynamique, je connais bien Luis Enrique et il ne va rien lâcher. Nous sommes face à un adversaire très difficile, l’un des meilleurs au monde, et nous devrons être meilleurs mardi » a-t-il expliqué hier soir à l’issue du match en conférence de presse.