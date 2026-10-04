Le Real Madrid prépare déjà un énorme coup sur le marché des transferts !

Le Real Madrid pourrait passer à l’offensive pour Kenan Yildiz lors du prochain mercato estival. Selon le Corriere dello Sport, le club madrilène a de nouveau placé le jeune Turc dans ses priorités et pourrait revenir concrètement à la charge dans les prochains mois. Pour rappel, le Real avait déjà pris des renseignements sur le joueur à l’hiver 2025, à l’époque où Xabi Alonso souhaitait en faire une priorité. Désormais, les Merengues auraient réactivé la piste, avec une offensive envisagée pour l’été 2027.

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La situation sportive de la Juventus pourrait toutefois être déterminante dans ce dossier. Le média italien précise, en effet, que le club turinois considère toujours Yildiz comme l’un des visages de son projet et l’avait déclaré intransférable durant le dernier mercato après sa prolongation jusqu’en 2030. Mais une nouvelle absence de qualification pour la Ligue des Champions pourrait changer la donne et fragiliser la position de la Vieille Dame. D’après le quotidien transalpin, cette éventualité pourrait pousser la Juventus à envisager une vente de son joyau à l’été 2027, notamment si elle estime disposer déjà d’une solution de remplacement avec le jeune Alajbegovic.

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La concurrence s’annonce féroce

Pour s’attacher les services de Yildiz, le Real Madrid devra néanmoins mettre le prix. En effet, la Juventus évalue depuis près d’un an son international turc à 100 millions d’euros, voire davantage. Le club espagnol, qui a déjà dépensé 140 millions d’euros pour Yan Diomandé lors du dernier mercato, ne semble pas effrayé par les montants élevés lorsqu’il s’agit de renforcer son secteur offensif. Yildiz pourrait ainsi venir concurrencer Vinícius Júnior sur le côté gauche, alors que le Real cherche à disposer d’un effectif capable d’absorber un calendrier particulièrement chargé.

À noter, enfin, que le Real Madrid ne serait pas seul sur le dossier. Arsenal et le Bayern Munich surveilleraient également la situation du joueur de 21 ans. Si les Gunners recherchent notamment des solutions supplémentaires sur le côté gauche, le Bayern, qui connaît bien Yildiz depuis son passage dans son centre de formation, continue de suivre son évolution. Avec trois poids lourds européens déjà à l’affût, une éventuelle non-qualification de la Juventus pour la Ligue des champions pourrait donc transformer le dossier Yildiz en véritable bataille de mercato. Affaire à suivre…